اليوم.. بدء حجز أراضي الإسكان بطريقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، حجز 891 قطعة أرض سكنية، بالإسكان الأكثر تميزًا، في 13 مدينة جديدة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم، وحتى يوم 9 مايو الجاري.

قطع الأراضي التي سيتم حجزها اليوم، ستكون لأول مرة في تاريخ وزارة الإسكان أن يتم طرح وحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالنظام الإلكتروني، والتخصيص بأسباقية الحجز، عن طريق الموقع الإلكتروني عن (www.hdb-reservation).

وتم استحداث هذا النوع عام 2015، وهو الأغلى من أنواع الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات للأفراد، حيث يصل سعر المتر إلى أكثر من 7 آلاف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه، وفقاً لمكان قطعة الأرض وأي مدينة، بينما يصل مقدم الحجز في هذا النوع من الأراضي، إلى 350 ألف جنيه.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

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2- يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتين أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

3- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

- الشروط البنائية:

جاءت الشروط البنائية في كراسة الشروط بنسبة لا تزيد عن 50%، على أن يكون عدد الأدوار أرضي بجانب 3 أدوار علوية متكررة، وفي بعض المدن أقل من 3 أدوار، ويسمح بعمل بدروم بالأنشطة المصرح بها فقط، ويسمح بعمل سطح 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها.

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