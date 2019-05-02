مصدر يكشف سبب إعلان الكهرباء زيادة أسعار الفواتير مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة قبل عيد الفطر المبارك؛ لإعلان أسعار زيادات الشرائح المختلفة لبدء تطبيقها على فاتورة شهر أغسطس المقبل؛ في إطار تنفيذ خطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا حتى 2020- 2021.

وكشف المصدر، لمصراوي، أن سبب إعلان الوزارة مبكرا الزيادات الجديدة على الفواتير؛ لترشيد الاستهلاك واستعداد المواطنين للزيادات الجديدة بالإضافة لوجود ارتباطات دولية ومحلية لوزير الكهرباء.

وفي وقت سابق، أشار مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الانتهاء من دراسة المقترحات المقدمة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وإرسالها إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإقرارها رسميًا.

يذكر أن الوزارة كانت تعلن الزيادات السنوية - في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم- في النصف الثاني من شهر يونيو، والتي تُطبق بدايةً من فاتورة أغسطس.