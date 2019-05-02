حدث ليلاً.. حذف المشاهد المسيئة من دراما رمضان.. والكهرباء تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكان في استقباله سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني.

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"العليا للحج": أسعار عمرة رمضان لن تشهد زيادة.. وعودة 360 ألف معتمر

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة، إن أسعار عمرة شهر رمضان ستكون على غرار العام الماضي ولن تشهد زيادة مع تفاوت الأسعار.

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"الكهرباء": إعلان الطوارئ في شهر رمضان.. ولا تخفيف للأحمال

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة أعلنت الطوارئ استعدادًا لشهر رمضان، وإنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال هذا الشهر.

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"الأعلى للإعلام": حذف المشاهد المسيئة من دراما رمضان.. والعقوبات تصل لمنع البث

حذَّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام وشركات الإنتاج من مخالفة المعايير الأخلاقية التي وضعها المجلس فيما يخص دراما وإعلانات شهر رمضان.

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اتحاد العمال عن فتوى بطلان تشكيل النقابات المستقلة: "عملها غير شرعي"

أشاد النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، بالفتوى التي قررتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

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مصطفى الفقي: أصبحت لدينا خارطة طريق واضحة بعد التعديلات الدستورية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت خارطة طريق واضحة لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال قطع الطريق على كل الشائعات والتنبؤات.

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رسميًا.. تموين الإسكندرية تكشف مصير البطاقات الورقية والكارت الذهبي لصرف الخبز

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

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إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات فجر اليوم الخميس على أهداف في قطاع غزة.

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حرس الحدود السعودي ينقذ ناقلة نفط إيرانية تعطلت بالقرب من ميناء جدة الإسلامي

أفاد المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود السعودية بأنه تم إنقاذ ناقلة نفط إيرانية تعرضت لعطل بالقرب من ميناء جدة الإسلامي.

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ترامب: مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في بلاده.

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التحالف العربي في اليمن يعلن تدمير مرافق للطائرات بقاعدة الديلمي التابعة للحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء الأربعاء "عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية.

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موسكو: جماعات مسلحة حاولت استهداف قاعدة حميميم في اللاذقية

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن جماعات مسلحة منذ بداية شهر أبريل الماضي حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية.

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تصعيد كبير قبل انطلاق معارك حماة وإدلب بين الجيش السوري وفصائل المعارضة

دخلت المواجهات في محافظتي حماة وادلب بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة مرحلة خطيرة بعد قتل عناصر من القوات الروسية".

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استراليا: داعش استخدم متفجرات تركية لاستهداف طائرة إماراتية في 2017

أدانت محكمة استراليا، لبنانيًا يدعى خالد خياط (51 عامًا) وينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، حاول تفجير طائرة الاتحاد الإماراتية عام 2017، كانت تقوم برحلة بين سيدني وأبو ظبي عبر وضع قنبلة في مطحنة لحمة.

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قوى الحرية والتغيير تقبل بلجنة وساطة مع المجلس العسكري السوداني

قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق.

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