انطلاق مؤتمر "الصحة وحقوق الإنسان".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، مؤتمرًا بعنوان "الصحة وحقوق الإنسان"؛ لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية ورعاية الحقوق الصحية للمواطن. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. يأتي تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان للمؤتمر في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنظام الصحي في مصر وتطوره لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطن التي تُعد أساس حقوق الإنسان.​

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