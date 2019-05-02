اليوم.. بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوزيع 500 طن لحوم على الفقراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوزيع 500 طن لحوم أضاحي على الفقراء، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال جمعة، خلال لقائه الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب ظهر أمس الأربعاء بمقر الوزارة، إنه سيتم توزيع 500 طن لحوم أضاحي على الفقراء كدفعة أولى، من أجود أنواع اللحوم.

وأضاف وزير الأوقاف أن التكافل قضيتنا الأساسية، ومصر بلد التكافل والتراحم. ​