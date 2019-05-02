الإدارة المحلية تناقش طلبات إحاطة عن القمامة والصرف الصحي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجنيى، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن القمامة وأزمات الصرف الصحي.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية، الأمر الذي أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
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