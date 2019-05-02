انت الان تتابع بأرجل مسننة.. حشرة «أم فسوة» تهاجم أهالي أسوان (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتشار حشرة غريبة بأسوان.. والأهالي تصيبهم حالة من القلق.. وانتشار معلومات على "فيسبوك" بأنها سامة.. ومدير مستشفى: لم نتلق بلاغات.. والمحافظ يوجه بحملات للقضاء عليها

مع حلول فصل الربيع وحدوث التغيرات المناخية السنوية، هاجمت محافظة أسوان، حشرة غريبة من نوعية الخنفساء، ولم يعرف مصدرها حتى الآن، بعد أن انتشرت بشكل غريب فى الشوارع وداخل المنازل، وأصبحت مصدر قلق للكثير من الأهالي والمسئولين فى المحافظة، رغم عدم تسجيل أي بلاغات رسمية داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية عن وجود حالات مصابة من جراء مهاجمة هذه الحشرة حتى الآن، في حين وجه محافظ أسوان مسئولى الصحة والطب البيطرى إلى وضع التدابير الاحترازية اللازمة للتصدى لهذه الحشرة.

البداية من شارع سعد زغلول السياحى بمدينة أسوان، قال حسن أبو الليف، صاحب بازار سياحى، إنه مع دخول فصل الربيع، هاجمتهم حشرة سوداء اللون، صغيرة الحجم، ذات أرجل مسننة، تشبة إلى حد كبير الخنفساء، أو حشرة الجعران الفرعونية القديمة، والتى غزت الشوارع والبيوت وبدأت تتكاثر على جوانب أرضياتها. وأضاف أبو الليف،

البداية من شارع سعد زغلول السياحى بمدينة أسوان، قال حسن أبو الليف، صاحب بازار سياحى، إنه مع دخول فصل الربيع، هاجمتهم حشرة سوداء اللون، صغيرة الحجم، ذات أرجل مسننة، تشبة إلى حد كبير الخنفساء، أو حشرة الجعران الفرعونية القديمة، والتى غزت الشوارع والبيوت وبدأت تتكاثر على جوانب أرضياتها.

وأضاف أبو الليف، أن السوق السياحى القديم لمنطقة سعد زغلول لم يسلم منها، وباتت تهدد السياحة داخل المدينة السمراء عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية، مطالبًا بسرعة تدخل المسئولين للتصدى لها ومكافحتها، قبل تحولها إلى ظاهرة كبيرة يصعب التعامل معها مستقبلا.

ويستطرد عثمان جنابو تاجر عطارة سودانى بمنطقة سعد زغول بأسوان، أن هذه النوعية من حشرة الخنفساء منتشرة فى السودان، وبعض مناطق الصومال وإثيوبيا، وهي آمنة ولا تسبب أى أمراض، حتى أن الأهالى فى السودان يطلقون عليها "أم فسوة" نتيجة إفرازها رائحة كريهة، عند شعورها بالخطر.

ورجح جنابو، أنها قدمت إلى مصر من مناطق الجنوب، لتأثرها بارتفاع درجات الحرارة، ومشيرًا إلى أن ظهورها بهذه الأعداد الكبيرة قد يكون بسبب فصل الربيع الذي يعتبر موسم تكاثر وتزاوج لها، حيث يمكن مشاهدتها بالقرب من أعمدة الإنارة وفى الشوارع والطرقات وداخل المنازل.

ويضيف محمد هلاوي من أهالى قرية الرمادى بمركز إدفو، أنه نفس الحال اشتكى منه مواطنو قرى الرمادي والرديسية بمركز إدفو وقرى تهجير النوبة القديمة، من غزو وانتشار نوعية غريبة لحشرة سوداء اللون تشبه الخنفساء.

Advertisements

وأكد هلاوي: باتت مصدر قلق للأهالى خلال تلك الفترة بعد أن انتشر استخدام السكان للمبيدات الحشرية ومواد للتنظيف، لطرد هذه النوعية من الحشرات، لكنها لم تتوقف عن الزحف إلى البيوت عبر تشققات الجدران وبلاط الأرضية في البيوت.

وأعرب السكان عن خشيتهم من أن تكون هذه الحشرات سامة، بعد انتشار معلومات على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن حالات لأطفال أصيبوا بلدغات هذه الحشرة.

ومن جانبة قال الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان، إن هذه الحشرة تشبة إلى حد كبير "الخنفساء السوداء"، مضيفًا أنها غير ضارة للإنسان حيث إن لدغتها غير سامة.

وأضاف أن الحشرة مثلها مثل أى حشرة لدغتها يمكن أن تسبب حساسية تؤدى إلى تورم واحمرار في مكان اللدغ، فضلا إلى أنها من الإمكان أن تكون ناقلا ميكانيكيًّا للميكروبات التى قد تؤدى إلى التهابات بالجلد.

وتابع محروس، أنها في العادة لاتهاجم الإنسان، ولكن عند شعورها بالخطر في أثناء تلامسها مع الإنسان كدفاع عن نفسها ممكن أن تلدغه مسببة ما سبق الحديث عنه، وكشف أن مستشفى الحميات، لم تستقبل أى حالات مرضية حتى الأن، من جراء مهاجمة هذه الحشرة.

وأعلنت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بأسوان، فى بيان لها، أن الاسم العلمى لهذه الحشرة "خنفساء كالسوما أوليفيرا" وهي عدو طبيعي لكثير من الآفات الضارة للزراعة، وليس لها أي أضرار على الإنسان أو الحيوان أو المحاصيل الزراعية.

وأشار البيان إلى أنه جار مسح وتقصٍّ عن أسباب انتشارها بهذه الصورة الكبيرة خلال هذه الفترة، واختتم البيان، أن مستشفيات المحافظة لم تتلقَّ أى حالات مصابة من لدغات هذه الحشرة، وان الوضع العام مطمئن ولا داعى للقلق.

يأتى ذلك فى الوقت الذي وجه فيه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بعد تزايد شكاوى المواطنين، مدير عام الصحة والطب البيطرى، إلى سرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للبدء فى تنفيذ حملة موسعة لمقاومة ظاهرة إنتشار الحشرات بشكل عام وهذه النوعية من الحشرة التى هاجمت المحافظة مؤخرا على وجه الخصوص.