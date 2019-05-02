انت الان تتابع عمال مصر .. واقع صعب وتاريخ نضالي (ملف) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تواجه الحركة العمالية المصرية الكثير من التحديات أبرزها دخول العديد من شباب العمال للتجربة بدون خبرات سابقة ومشكلات انقطاع تواصل الأجيال ونقل الخبرات النقابية

نشطت الحركة العمالية في مصر مع تأسيس أول نقابة عمالية عام 1899، وقد ظهرت الحركات العمالية بشكل عام كنتيجة طبيعية لنشأة النقابات العمالية ونموها وتطلعها لإيجاد حلول اقتصادية وسياسية لمشكلات الطبقة العاملة. وتكونت الطبقة العاملة في مصر من ثلاثة عناصر مع نهاية القرن التاسع عشر، وهم الفلاحون الذين هجروا الريف والتحقوا بالمصانع، وأصحاب الحرف الذين طوروا خبراتهم مع تقدم أساليب الصناعة، والعمال الفنيون الذين قدموا من بلاد احتدم فيها الصراع بين رأس المال والعمال.

عمال التراحيل .. للموت على الرصيف وجوه كثيرة هنا منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل، حيث يتجمع عمال الترحيلات، منذ الخامسة فجرا، على الرصيف الذي يفصل الشارع الرئيسي، الأعمار مختلفة، لكنهم جميعا يحملون معدات يتجاوز وزنها الخمسين كيلو، ومع السادسة صباحا، ينقسمون لمجموعات، كل مجموعة تشترك فى شراء الطعام المكون

عمال التراحيل .. للموت على الرصيف وجوه كثيرة هنا منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل، حيث يتجمع عمال الترحيلات، منذ الخامسة فجرا، على الرصيف الذي يفصل الشارع الرئيسي، الأعمار مختلفة، لكنهم جميعا يحملون معدات يتجاوز وزنها الخمسين كيلو، ومع السادسة صباحا، ينقسمون لمجموعات، كل مجموعة تشترك فى شراء الطعام المكون من عدة أرغفة وقليل من الفول، لسد الجوع، واستعدادا لمن ينادي "عايز عمال". "التفاصيل" كيف تتوزع ميزانية عامل مصري بين عامي 1940 و2019؟ كان العمال المصريون أشد الطبقات الاجتماعية معاناة من جراء الأزمة الاقتصادية التى تفجرت فى العالم الرأسمالي مع نهاية عشرينيات القرن الماضي، وامتدت آثارها إلى مصر، ودفعت تلك الأزمة العمال إلى إعادة تنظيم نقاباتهم وممارسة العمل الجماعي فى مواجهة رأس المال، فقد أدت السياسة التى انتهجتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية إلى وقوع موجة من الغلاء الفاحش أثقلت كاهل المستهلكين.. "التفاصيل" الحركة العمالية المصرية.. تاريخ من النضال Advertisements الطبقة العاملة في مصر نشأت في ظل المصانع والشركات الحديثة والمرافق العامة التي أقامتها رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى عمال السكك الحديدية، وهو المرفق الذي كان منذ نشأته قحا، وتميزت أحوال العمل في تلك المؤسسات بأجورها المنخفضة وساعات العمل الطويلة، فالأجر اليومي للعامل غير الفني لم يكن يتعدى ثلاثة قروش، بينما أجر الحدث في محالج القطن قرش واحد أو قرش ونصف القرش. "التفاصيل" فى عيد العمال.. 5 وظائف خطيرة تعرض أصحابها للموت اتفقت تقارير تصنيف المهن حول العالم على عدد من المهن الخطيرة التى قد تعرض أصحابها للموت، ولكن لا مفر أمام عشرات الآلاف من العمال إلا العمل بهذه المهن الصعبة من أجل الحصول على المال، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، من خلال قضاء كل احتياجاتهم من مأكل وملبس ومشرب، فأحيانا يكون احتمالية التعرض للموت لدى البعض أقل ضررا لهم من أن يتركوا أسرهم دون مأوى. "التفاصيل" العمالة الموسمية باب الفقراء المنهوب لحج البيت أغلب الذين يبحثون عن الالتحاق بالعمالة الموسمية للحج، مقصدهم هو أداء الفريضة، خاصة من الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة، بالأسعار التى وصلت لها رحلة الحج، والتى تواصل الزيادة عاما بعد الآخر، مع ما تشهده أسعار تذاكر الطيران من زيادات مهولة كل عام، لكن الأمر فى السنوات الأخيرة اختلف تماما، فالشركات المصرية، تقوم ببيع التأشيرات للبسطاء على اعتبار أنها تأشيرات حج، نظير مبالغ قد تصل لـ70 ألف جنيه عن كل تأشيرة.. "التفاصيل" مكاتب العمل.. واسطة للصلح أم مقرّات من ورق؟ تباينت آراء العمال حول دور مكاتب التشغيل في خدمة العمال، البعض منهم يتقدم بشكاوى ضد ما وصفوه بالفصل التعسفي لإنهاء علاقتهم بأماكن عملهم التي التحقوا بها لسنوات طويلة وكان جزاؤهم الطرد والإقالة دون أي حقوق مالية، والبعض الآخر يشكو من الموظفين والإداريين بالمكاتب الذين ينحازون لأصحاب الشركات والمصانع على حسابهم فتضيع حقوقهم في الهواء.. "التفاصيل" من حكايات عمال التراحيل..الرحمة لم تصل هنا "معايشة" جاء المعلم حسين من محافظة بني سويف منذ 25 عاما، بعد أن سحبت الأرض التى حصل عليها والده فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

مشاعر مرتبكة تسيطر على الرجل عبرت عنها كلماته: "أنا شغال نحات، وزي ما بيقولوا علينا عمال تراحيل، عندي مراتي و4 عيال، ربنا كرمني وعلمتهم أحسن علام، وربنا يعينني عليهم.. "التفاصيل"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمال مصر .. واقع صعب وتاريخ نضالي (ملف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.