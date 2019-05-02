دخل بتذكرة عادية.. القصة الكاملة لواقعة صعود شاب قمة "خوفو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تسلل شاب في العقد الثالث من العمر أعلى قمة الهرم الأكبر للملك خوفو، أمس الأربعاء، في فترة استغرقت نحو الساعة، ألقى خلالها حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، لكن قوات الأمن تصدت له وألقت القبض عليه وتمت السيطرة على الموقف.

وقال أشرف محيي الدين مدير منطقة آثار الهرم إن شرطة السياحة والآثار تمكنت من القبض على الشاب الذي تسسل إلى أعلى قمة هرم خوفو، وتم تحويله إلى التحقيق معه لمعرفة الأسباب التي دفعته لذلك.

وأوضح محيي الدين، لمصراوي، تفاصيل الواقعة التي بدأت في تمام السابعة صباح الأربعاء، حينما دخل الشاب إلى المنطقة الأثرية بتذكرة دخول عادية من البوابة الرئيسية كزائر عادي واتجه إلى الناحية الغربية لهرم خوفو بعد دخوله منطقة الأهرامات الأثرية وتسسلل أعلى قمة الهرم وقامت شرطة السياحة والآثار بمنعه لكنه تمكن من الصعود حتى وصل إلى القمة وحطم السلم "الساري الخشب" فوق قمة الهرم الذي تم وضعه فوق قمة الهرم في العصر الحديث لتوضيح الارتفاع الأصلي له وألقى الحطام على قوات الأمن والزائرين.

وأضاف أن الشاب قام أيضًا بإلقاء الحجارة على الزائرين دون معرفة السبب، حتى تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط الشاب، مؤكدًا عدم إصابة أي زائر في المنطقة.

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ونوه مدير عام منطقة آثار الهرم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة صعود الشاب فوق قمة هرم خوفو، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأكد محيي الدين أن حركة الزيارة في المنطقة تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالواقعة ولم تقف لحظة واحدة، لافتًا إلى أن تحسن نسبة الحركة السياحية الوافدة للمنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية ويرجع ذلك إلى جهود وزارة الآثار.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان الأربعاء، أن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين المنطقة الأثرية دائرة الأهرام تبلغت بالواقعة، موضحة أن المُتسلق حينما وصل إلى قمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما دون وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى أن الشاب نَزل من قمة الهرم في وقت لاحق، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وتبين أنه مدرب سباحة، 27 سنة، مُقيم بالكوم الأخضر في الهرم.

وأكدت الداخلية أن عند سؤال الشاب عن سبب صعوده، لم يبد أي مبررًا، ومازال استكمال فحص موقفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.