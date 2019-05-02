مدير مشروع "غرب المنيا": نمد صوامع التموين بـ50 طن قمح يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذي لمشروع "غرب غرب المنيا"، عن حجم التوريد اليومي لصوامع وزارة التموين من مشروع "غرب المنيا"، والتي تصل إلى نحو 50 طن قمح من أجود المستويات، مشيرًا إلى توريد 220 طن قمح حتى الآن.

ويقام مشروع "غرب غرب المنيا" على مساحة 20 ألف فدان، ضمن 400 ألف فدان بمحافظة المنيا، لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

ووصف عبدالعال المشروع بأنه "من أكبر المشاريع التي تعمل عليها وزارة الزراعة في إطار غزو الصحراء وتحقيق أقصي استفادة منها"، لافتًا إلى أن محصول القمح يعد ضمن أهم المحاصيل التي حظيت باهتمام بالغ بالمشروع حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة 1000 فدان حتى الآن.

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وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن أصناف "شندويل 1، سدس 14، مصر 2 ، جيزة 171" لا تزال في طور التجارب، تمهيدًا لزراعة ضعف تلك المساحة العام المقبل.

وأكد عبدالعال أن المشروع يلقى استحسانًا من المستثمرين، وأن الوزارة اعتمدت على تنفيذ العديد من المزارع الاسترشادية لإجراء العديد من التجارب الخاصة بالري بالتنقيط، وزراعة القمح المصري بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ووزارة الري وشركة الريف المصري المسؤولة عن مشروع المليون ونصف فدان.​