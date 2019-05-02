الإداري ينظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنه 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للاختصاص.

