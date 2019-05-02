بسبب الخلافات العائلية.. محامي يذبح شابًا بالشارع في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
شهدت منطقة الأميرية مشاجرة أنهى خلالها محامي حياة شقيق طليق شقيقته بسبب الخلافات العائلية.
تلقى المقدم أحمد فوزي رئيس مباحث الأميرية، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بشارع الترعة بالأميرية؛ أسفرت عن سقوط قتيل، تم الانتقال لمكان الواقعة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى.
دلت تحريات العقيد محمد السيد مفتش المباحث، أن شقيقة المحامي المتهم، هي طليقة شقيق القتيل، وكان بينهما مشاجرات مستمرة انتهت بالطلاق.
وأشارت التحريات أنه جال تواجد المحامي بالشارع حاول قيام القتيل التعدي عليه بمساعدة 4 أشخاص لمحاولة طعنه إلا أن المتهم أخرج سكين كان بحوزته وجه بها طعنة للقتيل أنهت حياته في الحال ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة الأميرية.
جاري تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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