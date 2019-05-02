أخبار مصر | شجرة مريم تستقبل وفود سياحية من حول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شجرة مريم تستقبل وفود سياحية من حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية، استقبال وفود الزائرين سواء من مصر أو منجميع أنحاء العالم، وذلك في إطار الاهتمام برحلة العائلة المقدسة عامة ومنطقة شجرة مريم خاصة، وهذا بالتزامن مع قرب موعد احتفالات دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وكشف أحمد السيد مدير شجرة مريم أن المنطقة استقبلت الأربعاء الأول من مايو مجلس إدارة وأعضاء جمعية إحياء التراث المصري، حيث قضوا يومهم في أحضان الشجرة المباركة والتبرك بخطى العائلة المقدسة، وقد نالت أعمال التطوير الجارية حاليًا بالمنطقة استحسان الجميع،مع وعد منهم باصطحاب العديد من الزائرين خلال الفترة القادمة لتعريفهم بالمزار المقدس.

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وأوضح أن المنطقة استقبلت أيضا وفد من البرازيل، وذلك في إطار أعياد الميلاد المجيد، وقد أبدى الحاضرون غامر سعادتهم بزيارة الشجرة المباركة، كما استقبلت المنطقة أيضا وفدًا من السفارة اللبنانية بالقاهرة، والذين تفقدوا الشجرة وملحقاتها.

وكانت المنطقة في وقت سابق قد استقبلت وفدا ضم عددا كبيرا من مواطني إندونيسيا، حيث قاموا بزيارة معالم الشجرة المباركة، وعبروا عن سعادتهم بالتواجد في إحدى أهم محطات رحلة العائلة المقدسة بمصر، واستمعوا لشرح واف عن تاريخ الشجرة والمكان،كذلك عدة وفود سياحية من جنسيات أوروبية مختلفة، خاصة من ألمانيا والنمسا وهولندا وفرنسا والنرويج.

ويأتي هذا في الوقت الذي تولي فيه وزارة الأثار اهتماما بالشجرة، وذلك بالمتابعة المستمرة من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والذي حرص على تفقد المنطقة للوقوف على أعمال التطوير الجارية بها.