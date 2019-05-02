أخبار مصر | مرور مسائي لوكيل صحة القليوبية على مستشفى شبين القناطر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرور مسائي لوكيل صحة القليوبية على مستشفى شبين القناطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بمرور مفاجىء على مستشفى شبين القناطر، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الأربعاء، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظامه.

في زيارته المفاجئة على المستشفى لمتابعة النوبتجيات وانتظام العمل والخدمات المسائية المقدمة للجمهور تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطواريء والعناية المركزة، كما استمع للمرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وأي شكوى لديهم.

يأتي ذلك في إطار حرصه على حياة المرضى وحقهم في الحصول على خدمة طبية في أي وقت على مدار الساعة دون تأخير.