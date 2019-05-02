أخبار مصر | كواليس ومفاجآت الطقس في أول أيام رمضان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس ومفاجآت الطقس في أول أيام رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر الآن تشهد النصف الثاني من فصل الربيع، والذي يتميز بدرجات حرارة مرتفعة ولكن الرطوبة تكون قليلة على عكس فصل الصيف الرطوبة تكون مرتفعة ودرجات الحرارة أقل.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مع بداية شهر رمضان الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع سيكون الطقس معتدلًا، متابعا: "لو رمضان بدأ الاثنين أول يوم رمضان هيبقى حر أوي، والثلاثاء الجو هيبقى جيد".