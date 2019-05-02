انت الان تتابع البابا يتوقف عن العظة الأسبوعية حتى 12 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضلاروس في قداس عيد القيامة

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيتوقف عن العظة الأسبوعية يوم الأربعاء خلال فترة «الخماسين المقدسة»، وأنه لن يعود إليها إلا يوم 12 يونيو المقبل بسبب السفر إلى الخارج، واعتاد البابا على إلقاء العظة من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، أو من كنائس مختلفة سواء داخل القاهرة أو في بعض المحافظات الأخرى أو دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون أو من إيبارشيات حال سفره خارج مصر.

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ومنذ أعلن البابا تواضروس عن إغلاق الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لتجديدها عام 2015، ولمدة 3 سنوات انتهت بتدشينها في 18 نوفمبر الماضي، بدأ في تغيير المتبع في إلقاء العظة الأسبوعية، من الكنيسة الكبرى، وبدأ بعدها التحرك لإلقاء العظة من عدة كنائس في نطاق القاهرة الكبرى، وفي المحافظات المختلفة آخرها