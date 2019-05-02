البابا يتوقف عن العظة الأسبوعية حتى 12 يونيو

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البابا تواضلاروس في قداس عيد القيامة
أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيتوقف عن العظة الأسبوعية يوم الأربعاء خلال فترة «الخماسين المقدسة»، وأنه لن يعود إليها إلا يوم 12 يونيو المقبل بسبب السفر إلى الخارج، واعتاد البابا على إلقاء العظة من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، أو من كنائس مختلفة سواء داخل القاهرة أو في بعض المحافظات الأخرى أو دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون أو من إيبارشيات حال سفره خارج مصر.
ومنذ أعلن البابا تواضروس عن إغلاق الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لتجديدها عام 2015، ولمدة 3 سنوات انتهت بتدشينها في 18 نوفمبر الماضي، بدأ في تغيير المتبع في إلقاء العظة الأسبوعية، من الكنيسة الكبرى، وبدأ بعدها التحرك لإلقاء العظة من عدة كنائس في نطاق القاهرة الكبرى، وفي المحافظات المختلفة آخرها
ومنذ أعلن البابا تواضروس عن إغلاق الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لتجديدها عام 2015، ولمدة 3 سنوات انتهت بتدشينها في 18 نوفمبر الماضي، بدأ في تغيير المتبع في إلقاء العظة الأسبوعية، من الكنيسة الكبرى، وبدأ بعدها التحرك لإلقاء العظة من عدة كنائس في نطاق القاهرة الكبرى، وفي المحافظات المختلفة آخرها كانت الإسماعيلية وبورسعيد.
وخلال السنوات الماضية زار البابا تواضروس العديد من الكنائس التابعة للكنيسة القبطية سواء داخل أو خارج مصر، فزار إيطاليا، وهولندا، والنمسا وألمانيا، والسويد والنرويج، وأمريكا وكندا وأستراليا واليابان والإمارات ولبنان والقدس، وفي مصر، أسيوط وسوهاج والمنيا والبحيرة، والإسماعيلية وبورسعيد، وغيرها من المدن. (اقرأ أيضا: سبت الفرح.. خروج النور المقدس وأفراح القيامة)
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