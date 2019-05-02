شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تبدأ التحقيق في تهريب "باب أثري" بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت نيابة السويس بإشراف محمد الفيشاوي رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس، بإجراء تحريات المباحث حول واقعة تهريب باب ذي قيمة اثرية داخل حاوية عبر ميناء بورتوفيق. وكشفت تحقيقات النيابة بواسطة عمرو الشعراوي، وكيل النيابة العامة، الذي تولي التحقيقات في الواقعة أن الحاوية كانت تشتمل على بعض المتعلقات لسعودي متوفي كان يعمل بالسلك الدبلوماسي ،ويقيم بمصر منذ فترة بعيدة ،ومن ضمن مشتملاتها باب شقة يعد ذو قيمة أثرية، وهو ملك السعودي، وقام الورثة بمحاولة إرساله إلى السعودية إلا أن الحاوية ضبطت قبل سفرها من ميناء السويس.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الباب ،وإجراء تحريات المباحث حول ما إذا كان الباب أثري من عدمه.



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