شكرا لقرائتكم خبر عن «فيديو كول» لتعريف «الصم وضعاف السمع» بخدمات 100 مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت وزارة الصحة ندوة توعوية، أمس، بعنوان «مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على ڤيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية للصم وضعاف السمع»، بمشاركة الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، المدير التنفيذى لـ«100 مليون صحة».

وخصصت الوزارة خط (01001452722) لتلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 مليون صحة» من قبل ذوى القدرات الخاصة من الصم والبكم، عن طريق الـ«ڤيديو كول».

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال الندوة، إن هدف المبادرة هو الوصول إلى 100 مليون مصرى أصحاء، ولفت إلى إجراء المسح لأكثر من 52 مليون مواطن، وعلاج من ثبتت إصابته بفيروس «سى» أو الضغط أو السكر، بالمجان، منوهًا بأهمية التوعية بأسباب انتقال الفيروس، وموجّهًا الشكر للاتحاد النوعى لجمعيات الصم على مجهوداته.

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وأوضح الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض غير المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، إن مبادرة «100 مليون صحة» أتاحت الفرصة لمتحدى إعاقة السمع لإجراء التحليل والعلاج من خلال وجود أماكن خاصة لعمل المسح الطبى لهم، موجّهًا الشكر لوزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية على هذا الاهتمام بالفئات من ضعاف السمع والكلام، مؤكدًا أن «ڤيروس سى» في طريقه للاختفاء من مصر.

ووجّهت صفاء جودة، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لذوى القدرات الخاصة من الصم والبكم، مستدركة: «تم فتح الباب لنا لأول مرّة».

وشهدت الندوة عرض فيديوهات توعية خاصة بالمبادرة بأداء لغة الإشارة، وأدّى فريق «كلمنى بالإشارة» أغنية «تحيا مصر» بلغة الإشارة، كما أدى فريق تربية نوعية أغنية «متجمعين»، بالإضافة إلى أوبريت «هى دى مصر».

يذكر أن نقطة مسح طبية من حملة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية «100 مليون صحة» تواجدت داخل الندوة لإجراء المسح على ضعاف السمع المتواجدين.