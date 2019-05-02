الأرصاد: اليوم ذروة موجة الطقس الحارة.. والقاهرة 37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن اليوم الخميس، يعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة بالموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ قرابة أسبوع، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 37 درجة بارتفاع 8 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من العام.
وأضاف شاهين، في مداخلة تلفزيونية، إلى أن طقس الخميس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية حيث تصل درجات الحرارة بها إلى 30 درجة.
وبالإضافة إلى ارتفاع الحرارة تشهد القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، نشاطًا للرياح مع تقدم ساعات النهار.
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