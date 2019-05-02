​نقابة الأطباء البيطريين تعلن تشكيل هيئة المكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تشكيل هيئة المكتب بالمجلس، باختيار البدري ضيف وكيلاً للمجلس النقابة، والسيد عبيد أمينًا للمجلس. وقال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، إن المجلس اختار الدكتور محمد شفيق أمينًا مساعدًا، والدكتور عبدالعزيز الجوهري أمينا للصندوق، والدكتور محمود عفيفي أمينًا مساعد للصندوق.

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