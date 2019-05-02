محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكان في استقباله سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني.
واصطحب رئيس الوزراء اللبناني، "مدبولي"، في سيارته الخاصة، وقادها حتى مقر إقامته ببيروت.
ويزور رئيس الوزراء المصري لبنان؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، إضافة إلى حضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحريري" يصطحب "مدبولي" بسيارته الخاصة أثناء زيارته بيروت (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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