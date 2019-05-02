"الحريري" يصطحب "مدبولي" بسيارته الخاصة أثناء زيارته بيروت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكان في استقباله سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني.

واصطحب رئيس الوزراء اللبناني، "مدبولي"، في سيارته الخاصة، وقادها حتى مقر إقامته ببيروت.

ويزور رئيس الوزراء المصري لبنان؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، إضافة إلى حضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي.