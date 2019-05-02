​"العليا للحج": أسعار عمرة رمضان لن تشهد زيادة.. وعودة 360 ألف معتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة، إن أسعار عمرة شهر رمضان ستكون على غرار العام الماضي ولن تشهد زيادة مع تفاوت الأسعار حسب المستويات المقدمة من الشركات السياحية إلى المعتمرين.

وقال شيحة في تصريح لمصراوي، الأربعاء، إن أعداد المعتمرين العائدين من الأراضي المقدسة تخطى 330 ألف معتمر حتى الآن بعد أداء مناسك العمرة، لافتًا إلى أن الموعد المقرر لعودة آخر معتمر يوم 9 رمضان المقبل.

وانطلقت رحلات موسم العمرة، منتصف نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي الشريف، وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منهم 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط.



وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن كافة المعتمرين المصريين حصلوا على الخدمة الكاملة المتفق عليها مع الشركات السياحية وفقا لبرنامج الرحلة، لافتا إلى أن الموسم سهل وبسيط ويسير بشكل منتظم في ظل التعاون بين وزارة السياحة وغرفة الشركات.