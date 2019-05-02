المشاط: الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحديث قطاع السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، مضيفة أن "الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام".

وأشارت المشاط خلال مشاركتها بمنتدى السياحة العالمي "World Tourism Forum"، مساء الأربعاء، إلى اهتمام وزارة السياحة بدعم الشباب، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته لتطوير القطاع في نوفمبر الماضي ترتكز أحد محاوره على تطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

وأوضحت أن الوزارة نظمت أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي، والذي أقيمت على هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

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يأتي ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة في فعاليات منتدى السياحة العالمي "World Tourism Forum" الذي ينعقد يومي 2 و3 مايو الجاري في مدينة لوزيرن السويسرية.

وشارك في المسابقة، 15 متسابقا من كافة أنحاء العالم استعرضوا مشروعاتها الابتكارية في مجال السياحة.