اليوم.. نظر دعوى إلزام "منة الفضالي" بدفع 3 ملايين جنيه لجواهرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، أولى جلسات دعوي إلزام الفنانة منة الفضالي بدفع مبلغ 3 مليون جنيه لصالح "عريان. ف"- جواهرجي- لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير به وبسمعته التجارية وإهانته.

كان سمير صبري المحامي أقام دعوى تعويض ضد الفنانة منة الفضالي لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني، وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير بموكله "عريان. ف" وبسمعته التجارية وإهانته.

وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية، وطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويض 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء مسلك الفضالي المخالف للقانون وقيدت الدعوي برقم 138 لسنة 2019.