أخبار مصر | "اجتهاد متواصل في كل مكان".. عمال محطات القطارات كلمة السر

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ربما كانوا الأقرب لنا، رغم أنهم ليسوا على مرمى بصرنا، ولا نراهم طوال الوقت، إلا أنهم الأكثر تأثيرًا علينا، حاملين على أعناقهم سلامتنا وحياتنا في السفر، يتحملون عناءً لا يتحمله بشر.



ألقي بنظرك فيما وراء المشهد، أنظر بعين أخرى، تحرك ببصرك إلى الفضاء الرحب، ترى عُمال السكك الحديد وراء غشاء عينك، يحملون على أكتافهم المسؤولية، وبين أيديهم أرواح البشر.. من هنا تبدأ القصة.