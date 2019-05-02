شكرا لقرائتكم خبر عن النمل الأبيض يهاجم منازل «الجعافرة» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت أسراب النمل الأبيض منازل المواطنين في قرية الجعافرة في محافظة أسوان، الأربعاء، ما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالأثاث والمنازل والأسقف والحوائط والأخشاب، حيث قدم مواطنون شكاوى إلى الجهات المسؤولة دون جدوى.

وقال ناصر عبدالعزيز، من أهالى الجعافرة، إن النمل الأبيض أو «القرضة» تتغذى بشراهة على أي شىء مصنوع من الأخشاب، ما يتطلب استخدام كميات كبيرة من المبيدات للقضاء على الأسراب والتى يشتريها الأهالى من شركات المبيدات ورغم ذلك تزيد هجمات الأسراب على المنازل ومحتوياتها، مطالبا وزارة الزراعة والمحافظة بالتدخل العاجل وتوفير مبيدات المكافحة لحل هذه المشكلة التي يعانى منها أبناء الجعافرة والتى تتسبب في تدمير منازلهم.

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وفى محافظة الشرقية قال علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، إنه تم التنبيه على جميع الإدارات الزراعية بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية باستمرار عمليات الفحص ومكافحة أسراب النمل الأبيض حسب التعليمات الوزارية، مؤكدًا أن العلاج الوقائى للوحدات المصابة يتم تحت إشراف كامل من المهندسين المختصين. وأضاف عفيفى أن حشرة النمل الأبيض تصيب المنازل القديمة المقامة بالطوب اللبن ومن مظاهر الإصابة ظهور بودرة تتساقط أسفل الجزء المصاب من الأخشاب بالإضافة لوجود تجاويف ملساء ناعمة مكونة من بضع حجرات داخل الخشب القديم وإحدى هذه الحجرات ممتلئة ببراز الحشرات شكل حبيباته أسطوانى، كما توجد خطوط طولية على الجدران، تشبه أثر ناخرات الأخشاب.

وأوضح عفيفى أنه يتم معاملة المكان المصاب باستخدام مبيد خاص بمكافحة النمل الأبيض حسب التعليمات وتحت إشراف مهندس المكافحة المختص، كما يتم علاج الوحدات المصابة بمبيدات موصى بها من قبل الوزارة ودون مقابل لغير القادرين؛ بعد عمليات الفحص والحصر وتحت إشراف لجان بكل مركز وتحت مسؤولية مدير الإدارة ورئيس قسم المكافحة، حيث يتم حفر خندق حول المبنى المصاب ملاصق للجدار بعرض 30 سنتيمترا وعمق 30 سنتيمترا ويتم وضع المبيد بمعدل 4 لترات محلول لكل واحد متر طولى، ثم يتم ردم التربة بالإضافة إلى حفر ثقوب في الأرضيات سواء بلاط أو تربة أو باركيه بمعدل واحد ثقب لكل متر مربع وسكب محلول المبيد بمعدل 4 لترات لكل ثقب.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم الفحص بجميع مراكز المحافظة لحصر جميع الوحدات المصابة حتى يتم علاجها بالمجان حسب التعليمات بالمبيد الموصى به، حيث تمت معالجة 130 وحدة في جميع أنحاء المحافظة بالمبيدات الموصى بها خلال عام 2018 بالإضافة إلى علاج 86 وحدة خلال العام الجارى.