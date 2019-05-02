شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 3 بدائل في امتحانات «أولى ثانوي».. لن أفصح عنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تخوض امتحانات الصف الأول الثانوى بـ3 بدائل، رفض الإفصاح عنها، بهدف التأمين، مشيرًا إلى أن جميع الخطوات مدروسة، وأن الأهم هو تعود الطلاب على أسلوب تعليم مختلف وهو الأصل فى التطوير، متعهدًا بعدم تضرر أى طالب بأى شكل من الأشكال، متوعدًا بالضرب بيد من حديد على أى متقاعس أو مفسد، وفى المقابل مكافأة كل المخلصين، لافتًا إلى أنه لا يعتمد على التقارير التى تقول «كله تمام» مثلما يعتقد البعض، لكنه يتابع الامتحانات كلها مركزيًا ويعلم كل صغيرة وكبيرة أيًا كانت التقارير.

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وقال شوقى، فى تغريدات على جروب «ادعم الدكتور طارق شوقى» عبر تطبيق «واتس آب»، إنه يثق فى معلمى مصر الأجلاء ومعظم أعضاء أسرة التربية والتعليم ثقة كبيرة، وأضاف: «سوف ننجح معًا لننقل تعليمنا الحكومى إلى مصاف الدول التى سبقتنا، وكلكم عيون ساهرة على نجاح هذه الخطوة المهمة».

وعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، عدة اجتماعات مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، والموجهين العموم على مستوى جميع المديريات، لبحث استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الأول الثانوى، ‏والمقرر أن تجرى خلال الفترة بين 19 و30 مايو الجارى، ووجه مديرى المديريات على مستوى الجمهورية بضرورة ‏التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية عند وضع الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس نواتج التعليم وليس الحفظ، فى المواد المتضمنة ‏بالجدول المعتمد من الوزارة.‏

فى سياق متصل، أعلنت الوزارة عن دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية بداية من العام الدراسى المقبل، فى محافظات كفرالشيخ، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، وأسوان، ليرتفع الإجمالى إلى 40 مدرسة. وبدأت الوزارة، أمس، فتح باب التقديم فى المدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية.