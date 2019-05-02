شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تحتفل بختام برنامج التدريب لـ26 مبعوثًا من 22 دولة في إنتاج الخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة الزراعة، بختام البرنامج التدريبى الخاص بالإنتاج المتكامل والمستدام للخضر، والذى نظّمه المركز المصرى الدولى للزراعة، لتدريب 26 مبعوثًا من 22 دولة، تحت رعاية الوزير، الدكتور عزالدين أبوستيت، وبحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

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وقال «موسى»، إن البرنامج تم تنفيذه في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفنى بوزارة الخارجية، خلال الفترة من منتصف فبراير حتى نهاية إبريل الماضيين، لافتًا إلى أن المبعوثين مثّلوا 22 دولة من قارات (إفريقيا وآسيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية)، شملت الكاميرون، وأرمينيا، وبنجلاديش، وعمان، وموريتنيا، والكونغو الديمقراطية، وأنجولا، وبوليفيا، وغانا، وميانمار، والصومال، وإريتريا، وجورجيا، وغينيا، والأرجنتين، وباكستان، وسيريلانكا، وفيتنام، والأردن، وبروندى، وساوتومى، ووبرنسيب، فضلًا عن منغوليا.

وأضاف «موسى»، أن الجانب النظرى للبرنامج تضمن عددًا من اللقاءات المختلفة مع كبار الأساتذة والباحثين في مجال إنتاج الخضر المتكامل المستدام من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى عدد من الجِلسات النقاشية وورش العمل التي أدارها المتخصصون، كما أنه تضمن تطبيقات عملية شملت العديد من المحافظات، منها (الجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، والفيوم، والإسماعيلية)، إلى جانب العديد من الزيارات السياحية المختلفة للأقصر وأسوان، بهدف إلقاء الضوء على أهم معالم مصر الأثرية ومكانة مصر التاريخية على مر العصور.

حضر الحفل، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وعادل صلاح يونس، مدير عام المركز المصرى الدولى للزراعة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك السياسى والدبلوماسى للدول المختلفة المشاركة في البرنامج.