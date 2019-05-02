شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: حذف المشاهد المسيئة فى «دراما رمضان» ومعاقبة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل وسائل الإعلام وشركات الإنتاج الدرامى من مخالفة المعايير الأخلاقية التي وضعها المجلس فيما يخص دراما وإعلانات شهر رمضان، مهددًا بتوقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل لـ250 ألف جنيه غرامة للفظ الخارج مع حذف المشاهد المسيئة.

وقال عبدالفتاح الجبالى، وكيل المجلس، لـ«المصري اليوم»، إن المجلس وضع ضوابط محددة تتماشى مع القيم المصرية للالتزام بها في الشهر الكريم لتطبيقها والعمل بها، سواء فيما يخص الإعلانات أو المسلسلات، مع منع بث أي محتوى يدعو إلى العنف والتمييز بين المواطنين.

وأضاف الجبالى أن المجلس سيخاطب الوسائل الإعلامية وليس شركات الإنتاج الدرامى حال بث أي مضمون يخالف الآداب العامة، وفى حال رصد مشاهد مخالفة سيتم إصدار قرار بحذفها على الفور، وهذا لا يؤثر على حرية الفكر والإبداع أو السياق الدرامى.

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وتابع: «هناك لجان ترصد وتتابع كل ما يذاع عبر الشاشات والصحف، فضلاً عما يتلقاه المجلس من شكاوى من المواطنين، حيث يعتمد المجلس في إجراءاته على ما ورد بلائحة الجزاءات التي حددت عقوبات لكل المخالفات والتى يلتزم بها المجلس بشكل صريح».

وأكد الجبالى أن المجلس لا يتدخل في عمل شركات الإنتاج الدرامى، حيث يقتصر دوره على رصد المخالفات فقط، مشيرًا إلى أن العقوبة المقرر فرضها على القنوات التي تبث مضمونًا مخالفًا تتدرج من الجزاء المالى إلى منع بث المادة الإعلامية، وسحب ترخيص الوسيلة الإعلامية حال عدم استجابتها لقرارات المجلس.

وأوضح ما أثير عن الغرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش، بقوله: «الأمور لا تسير بهذه البساطة التي يتصورها البعض، حيث يتم عمل رصد موضوعى جاد، وفى حال ثبوت المخالفة بصورة واضحة يتم توقيع العقوبة، إذ إن المجلس يتعامل مع المضامين المسيئة في الإعلام بدرجة من المرونة، لأنه يعمل على ضبط المشهد الإعلامى الذي كان فوضويًا على مدى عقود، بالتالى يتم التدرج في العقوبات حتى الوصول إلى الهدف المرجو منه وهو تقديم إعلام حر».

من جهتها، أعلنت لجنة الدراما التابعة للمجلس، التي يترأسها المخرج التليفزيونى مجدى لاشين، أنها أرسلت قائمة المعايير التي وضعها المجلس إلى جميع القنوات الفضائية لتطبيقها والعمل بها، وحتى لا تكون هناك أي أعذار في حال تطبيق عقوبات ضد المخالفات. كان المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام هدد بعقوبات صارمة حال عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامى في كل المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سيتم تناولها خصوصًا خلال شهر رمضان، وطالب شركات الإنتاج والقنوات بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر الصيام.

وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التي تخالف القيم المصرية وروحانيات رمضان، والتى تتضمن مشاهد خادشة للحياء.