شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر ستفتح أبواب الحريات عقب انتهاء الحرب على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن من قالوا «لا» في التعديلات الدستورية لا يمثلون المعارضة في مصر، معتقدًا أن زيادة العدد المصوت بالرفض أكثر من معدل المعارضة الحقيقية.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أنه لا توجد دولة في العالم مستقرة سياسيًا 100%، مؤكدًا أن المراحل التي تمر بها مصر، مرت بها كل دول العالم.

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وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر تمر بظروف استثنائية وتحارب الإرهاب، معتقدًا أنه بعد انتهاء هذه الظروف سوف تفتح أبواب الحريات، مطالبًا الأحزاب بضرورة تدريب الكوادر السياسية لشغل المناصب، مؤكدًا وجود خارطة طريق واضحة في الدولة المصرية.

وعن «صفقة القرن» قال «الفقي» إن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أكدوا أن سيناء خارج «صفقة القرن»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «مزعج» ولكنه في الوقت نفسه يعد أفضل من «هنري كلينتون» لمصر.

وفي سياق متصل، أكد «الفقي» أن مجلس الشيوخ المقرر تشكيله بعد أن تم الانتهاء من التعديلات الدستورية، سوف يتعامل مع القضايا البعيدة عن السياسة، مطالبًا ببعض الصلاحيات للمجلس، متوقعًا أن يفتح المجال لفئات عمرية لا تستطيع دخول الحياة السياسية.

وأوضح «الفقي» أن من سمات فترة حكم الرئيس عبدالسيسي، إعطاء المرأة حقها، مؤكدًا أنه بعد 30 يونيو، أخذت المرأة المصرية فرصًا لم تأخذها من قبل.