رئيس المترو يكشف تفاصيل عطل الخط الثاني

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محطة مترو - صورة أرشيفية
كشف المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن السبب الرئيسي لتعطل حركة الخط الثاني للمترو، صباح اليوم الأربعاء، مرجعا الأمر إلى حدوث عطل فني بمنظومة الإشارات في المسافة ما بين محطتي جامعة القاهرة والبحوث، ما تسبب في توقف الحركة 60 دقيقة، موضحا ان غرفة التحكم المركزي تلقت إخطارا في الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحدوث عطل فني بأحد قطارات الخط الثاني بعد انطلاقه من محطة جامعة القاهرة ليتوقف القطار بين محطتي جامعة القاهرة والبحوث، وعلى الفور تم إخطار فرق الطوارئ التي تدخلت لإصلاح العطل.
وقال فضالي، في تصريح خاص لـ"التحرير" إن عملية إصلاح العطل لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، وعادت الحركة إلى طبيعتها في الساعة العاشرة والنصف، وفي الساعة الحادية عشر انتظمت الحركة تماما بجميع الخطوط. ولفت إلى أنه على الرغم من تعطل الحركة إلا أنها لم تتوقف بشكل نهائي، إذ أنه في أثناء إصلاح العطل، شغلت شركة
وقال فضالي، في تصريح خاص لـ"التحرير" إن عملية إصلاح العطل لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، وعادت الحركة إلى طبيعتها في الساعة العاشرة والنصف، وفي الساعة الحادية عشر انتظمت الحركة تماما بجميع الخطوط.
ولفت إلى أنه على الرغم من تعطل الحركة إلا أنها لم تتوقف بشكل نهائي، إذ أنه في أثناء إصلاح العطل، شغلت شركة المترو القطارات ما بين محطات المنيب إلى جامعة القاهرة في الاتجاهين، وما بين جامعة القاهرة إلى السادات في اتجاه واحد وما بين شبرا الخيمة إلى السادات في الاتجاهين.
وتعطل الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب)، صباح اليوم، ما أدى إلى حدوث حالة من التكدس، وتم سحب أحد القطارات باتجاه شبرا بعد إخلائه من الركاب.
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