غضب بالنواب بسبب تكريم شعبولا في جامعة بنها

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الفنان شعبان عبد الرحيم
يوم 29 أبريل الماضي، كرم الدكتور جمال السعدي رئيس جامعة بنها، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، بمنحه درع كلية الطب، الأمر الذي أثار غضب إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فتقدمت اليوم الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، متسائلة عن أسباب تكريم الفنان الذي لا يوجد لديه إسهاما علميا يستحق التكريم عليه، وأنه لا يمكن قبول هذا الأمر، فالجامعة صرح للعلم ومكان لتكريم العلماء والباحثين الذين أثروا العلم وقدموا ما يفيد البشرية، ولا يمكن أن تكون مكان لتكريم أي شخص.
وأضافت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء: "لا أعلم ماذا قدم الفنان، مع كامل الاحترام له، حتى يتم تكريمه في الجامعة، هل يوجد سبب منطقي يبرر مثل هذا الأمر، هل هناك قواعد للتكريم وإقامة الحفلات وتسليم دروع الكليات، أم أنها ترجع لهوى رئيس الجامعة، وهو أمر يتطلب معالجته فورًا حفاظًا على قدسية الجامعة". وذكرت:
وأضافت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء: "لا أعلم ماذا قدم الفنان، مع كامل الاحترام له، حتى يتم تكريمه في الجامعة، هل يوجد سبب منطقي يبرر مثل هذا الأمر، هل هناك قواعد للتكريم وإقامة الحفلات وتسليم دروع الكليات، أم أنها ترجع لهوى رئيس الجامعة، وهو أمر يتطلب معالجته فورًا حفاظًا على قدسية الجامعة".
وذكرت: "الجامعة حاولت الرد على انتقادات المتابعين، بأن تكريمه جاء بعدما أنهى جميع فحوصات له بمستشفى الجامعة، وعرض عليهم إقامة حفل خيري في استاد بنها الرياضي، على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعي، وذلك بعدما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة".
وتسائبت: "هل فكرة أن يتبرع شخص للجامعة تجعله يستحق التكريم"، مؤكدة: يجب أن تكون هناك قواعد ملزمة ومحددة لتكريم الشخصيات العامة في الجامعات".
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