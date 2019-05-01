انت الان تتابع غضب بالنواب بسبب تكريم شعبولا في جامعة بنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفنان شعبان عبد الرحيم

يوم 29 أبريل الماضي، كرم الدكتور جمال السعدي رئيس جامعة بنها، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، بمنحه درع كلية الطب، الأمر الذي أثار غضب إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فتقدمت اليوم الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، متسائلة عن أسباب تكريم الفنان الذي لا يوجد لديه إسهاما علميا يستحق التكريم عليه، وأنه لا يمكن قبول هذا الأمر، فالجامعة صرح للعلم ومكان لتكريم العلماء والباحثين الذين أثروا العلم وقدموا ما يفيد البشرية، ولا يمكن أن تكون مكان لتكريم أي شخص.

وأضافت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء: "لا أعلم ماذا قدم الفنان، مع كامل الاحترام له، حتى يتم تكريمه في الجامعة، هل يوجد سبب منطقي يبرر مثل هذا الأمر، هل هناك قواعد للتكريم وإقامة الحفلات وتسليم دروع الكليات، أم أنها ترجع لهوى رئيس الجامعة، وهو أمر يتطلب معالجته فورًا حفاظًا على قدسية الجامعة". وذكرت:

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