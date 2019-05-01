شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون جميلة الأقصر: اعتمدت على تطبيق «صراحة» للتواصل مع الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة في الأقصر، إنه بدأ استخدام تطبيق «صراحة» على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى الطلاب، مضيفًا: «استخدمت التطبيق، لأنه يعطي سرية كبيرة للشخص السائل، وفكرت في أن تكون الردود غير تقليدية باستخدام الكوميكس».

وتابع «المعداوي» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «كنا نتلقى مقترحات الطلاب عبر (صناديق خشب)، لكنها لم تكن مجدية».

وتابع: «لم أرفض إلا نشر رسالتين حملتا سبا وقذفا، واعتمدت على تطبيق صراحة وقررت أن تكون ردودي كوميدية»، مضيفًا: «أنا قريب للطلاب وعملت على التقارب معهم أكثر من خلال تطبيق صراحة».