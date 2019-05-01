شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء البيطريين» تعلن هيئة المكتب الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في اجتماعه اليوم، الأول من مايو في الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئة المكتب بمقر النقابة الأزبكية.
وصرح الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، بأن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اختار الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب وكيلا لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والدكتور السيد عبيد، وكيل وزارة الطب البيطرى بالقاهرة أمينا عاما للمجلس بالتزكية، والدكتور محمد شفيق أمينا عاما مساعدا، والدكتور عبدالعزيز الجوهرى أمينا للصندوق، والدكتور محمود عفيفى أمين الصندوق المساعد.
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