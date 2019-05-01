شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يستقبل مدبولي بمطار رفيق الحريري في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، مساء اليوم، في مستهل زيارته للبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربى.

وكان في استقبال الدكتور مدبولى لدى وصوله المطار، سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، والسفير نزيه النجارى، سفير مصر في بيروت.

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وقد أعرب الدكتور مدبولى عن سعادته بالتواجد في لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، مؤكدا ثقته في أن الاجتماعات سوف تمثل دفعة للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة.

كما وجه مدبولى الشكر للحريرى على حفاوة الاستقبال.

من جهته، أعرب سعد الحريرى عن ترحيبه وترحيب الحكومة اللبنانية بالدكتور مصطفى مدبولى في أول زيارة يقوم بها إلى لبنان، معرباً عن تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر بما يعود بالنفع على شعبى البلدين الشقيقين.

هذا ومن المقرر أن تُجرَى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة اللبنانية صباح الغد، تعقبها جلسة مباحثات مع نظيره اللبنانى سعد الحريرى.