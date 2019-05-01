شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تعدد مزايا السداد الإلكتروني: يقضي على الإكراميات والطوابير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة المكينة بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بداية من 1 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن المواطنين سيسددون مستحقات الحكومة إلكترونيًا.

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وأضاف «إبراهيم» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «انتهينا من تطبيق سداد كل مستحقات الغير لدى الحكومة إلكترونيًا، واليوم نبدأ العكس».

وأردف: «وستبدأ وزارة المالية في توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اليوم، من خلال بنوك الأهلى ــ مصر ــ القاهرة ــ الزراعى المصرى ــ التجارى الدولى، مشيرًا إلى أن «المواطن يستفيد من السداد الإلكتروني بتوفير الوقت والجهد والطوابير».

وأكد أن «السداد الإلكتروني يقضي على الإكراميات ومنع الاحتكاك بين الموظف والمواطن»، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت بدء سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارا من اليوم بقيمة تبدأ من 500 جنيه، باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات POS، وفى حال إصرار المواطن على السداد النقدي، فتتم إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد.