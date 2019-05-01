محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
حذرت شركة تنمية الريف المصري الجديد، من قيام بعض الشركات المُخصص لها قطع أراضي من "الريف المصري الجديد" بعرض بيع مساحات لأراضي تتراوح ما بين 5 أفدنة، تزيد أو تقل من الأراضي التي تم تخصيصها لهم.
وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنها تلقت العديد من الاستفسارات من المواطنين بشأن قيام بعض الشركات المخصص لها قطع أراضي من "الريف المصري الجديد" ببيع هذه الأراضي، مُحذرة المواطنين من التعامل مع تلك العروض والتصرفات غير القانونية.
وأكدت الشركة على أنها "غير مسؤولة نهائيًا عن هذه الممارسات غير القانونية، وأنه لن يُعتد بها في مواجهة الشركة".
وأشارت الشركة إلى أن الممارسات غير قانونية نظرًا لأن عقود التخصيص تنص على عدم أحقية هذه الشركات البيع أو التصرف في كل أو بعض من هذه الأراضي إلا بعد استزراعها وسداد كامل ثمنها.
وأوضحت "تنمية الريف المصري" أنه لا يحق لهذه الشركات التصرف في مساحات تقل عن 230 فدان (وهي أقل مساحة للبيع) حتى بعد سداد ثمن كامل الأرض، علمًا بأنه لن يتم تسجيل نقل الملكية لأي مساحات تقل عن 230 فدانًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الريف المصري" تُحذر من شركات تبيع أراضي بشكل غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.