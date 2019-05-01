محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 37
شبين الكوم 24 36
طنطا 23 35
دمنهور 22 33
الإسكندرية 19 26
بلطيم 18 26
مطروح 18 24
السلوم 17 25
سيوة 22 33
بورسعيد 20 26
دمياط 20 25
الزقازيق 23 36
الإسماعيلية 21 35
السويس 20 36
العريش 20 28
رفح 19 27
رأس سدر 24 36
نخل 18 38
نويبع 26 36
طابا 23 35
كاترين 16 32
الطور 21 35
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 26 40
مرسى علم 25 41
الفيوم 24 39
بني سويف 24 39
المنيا 23 41
أسيوط 24 41
سوهاج 24 41
قنا 24 42
الأقصر 25 42
أسوان 25 42
أبوسمبل 26 41
الوادي الجديد 27 43
شلاتين 22 35
أبو رماد 22 33
حلايب 23 32
رأس حدربة 24 32
كانت هذه تفاصيل خبر "شديد الحرارة".. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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