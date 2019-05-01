رئيس جامعة بنها يرد على جدل تكريم شعبان عبدالرحيم: "مطرب وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

علق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على تقدم برلمانية ببيان عاجل بشأن منح الفنان شعبان عبدالرحيم درع كلية الطب في جامعة بنها أمس، مؤكدًا أن ما منحته الجامعة للمطرب "مجرد هدية تذكارية رمزية".

وأضاف السعيد، في تصريحات لمصراوي، إن عبدالرحيم جاء إلى مستشفى بنها الجامعي لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى وبعد إجرائه الفحوصات، طلب المطرب دعم المستشفى عن طريق إقامة حفل فني خيري تخصص عوائده للمستشفى.

وتدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن منح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الدكتوراه الفخرية، قبل أن ينفيها الدكتور جمال السعيد مؤكدًا أنه "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن المطرب لديه قاعدة شعبية سواء نتفق أو نختلف عن ما يقدمه خاصة في محافظة القليوبية، ولحظة وصوله للمستشفى تزاحم عليه الأهالي، لافتًا إلى أنه طلب لقائه لعرض فكرة دعم المستشفى بعدما شاهد حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة.

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وعن كواليس التكريم، قال السعيد إن الجامعة منحت المطرب هدية تذكارية على مبادرته، مشيرًا إلى أن عبدالرحيم مطرب بسيط وله أغاني وطنية عديدة وكان يقف في وجه الإخوان.

ولفت إلى أن الجامعة تدرس العرض المقدم من المطرب ولم تستقر على موعد إقامة الحفل وأسعار التذاكر، لأنه سيساهم في الخدمة العلاجية في المستشفى الذي يعالج الآلاف يوميًا من مختلف محافظات الوجه البحري، وليس محافظة القليوبية فقط.

كانت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمت ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تكريم الفنان شعبان عبدالرحيم في جامعة بنها دون أن يكون له إسهاما علميا يستحق عنه التكريم.

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