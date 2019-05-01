جبالي المراغي: تكريم الرئيس لقدامى النقابيين "وسام شرف على صدر العمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقدامى النقابيين تقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال "وسام شرف على صدر كل عامل في مصر لزيادة العمل والانتاج".

وقال المراغي لمصراوي، الأربعاء، إن "التكريم من رئيس الجمهورية يمثل تحفيزًا أكبر للعمال للعمل بجد في بناء مصر المستقبل التي نأملها جميعا، ويُعيد النظر في أمور العمال ويساعد على النهوض باقتصاد البلد من جديد".

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح وسام العمل من الطبقة الأولى لـ10 من قدامى النقابيين تقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك في الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقصر رأس التين بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.

وشمل التكريم، منح وسام العمل من الطبعة الأولى لكل من: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، واسم المرحوم عبد المنعم محمد الغزالي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية الأسبق، ومحمد سالم مراد قنديل رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما ضمت قائمة المكرمين: فهيمة محمد علي سليمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة سابقا ، وجمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال السيد هاشم كيلاني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية سابقا، وحمدي مصيلحي أبوالمعاطي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وسيد يوسف طه عبد الرحيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد المصري سابقا، والسعيد عطية محمد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.