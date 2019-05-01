محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
ينشر "الخليج 365"، أول فيديو لتشغيل "تلفريك" الجلالة، ضمن مشروعات مدينة الجلالة.
ويبلغ طول التلفريك 4 كيلو و375 مترًا، كما أنه الثالث من نوعه في مصر، وتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويضم التلفريك محطتين؛ الأولى أعلى الجبل والأخرى أسفل الجبل، وبه 9 عربات جاهزة للتشغيل في أي وقت، ويضم 23 عمودًا لحمل "كبل" التلفريك، بحسب محمد السيد، المشرف على تشغيل التلفريك لمصراوي.
وتتحمل كل كابينة حمولة تصل إلى 750 كيلو جرام، أي ما يصل إلى 10 أفراد، كما أن الرحلة الواحدة بين المحطتين تستغرق ما يقرب من 15 دقيقة، فتصل سرعته لـ5 أمتار في الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الثالث من نوعه وبـ 9 عربات.. اللقطات الأولى لتشغيل "تلفريك" الجلالة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.