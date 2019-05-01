الثالث من نوعه وبـ 9 عربات.. اللقطات الأولى لتشغيل "تلفريك" الجلالة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر "الخليج 365"، أول فيديو لتشغيل "تلفريك" الجلالة، ضمن مشروعات مدينة الجلالة.

ويبلغ طول التلفريك 4 كيلو و375 مترًا، كما أنه الثالث من نوعه في مصر، وتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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ويضم التلفريك محطتين؛ الأولى أعلى الجبل والأخرى أسفل الجبل، وبه 9 عربات جاهزة للتشغيل في أي وقت، ويضم 23 عمودًا لحمل "كبل" التلفريك، بحسب محمد السيد، المشرف على تشغيل التلفريك لمصراوي.

وتتحمل كل كابينة حمولة تصل إلى 750 كيلو جرام، أي ما يصل إلى 10 أفراد، كما أن الرحلة الواحدة بين المحطتين تستغرق ما يقرب من 15 دقيقة، فتصل سرعته لـ5 أمتار في الثانية.