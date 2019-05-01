وزير الأوقاف: إطلاق حملة التكافل ومكارم الأخلاق في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة التكافل ومكارم الأخلاق بداية شهر رمضان الكريم، وذلك لتعظيم وإبراز الجوانب الأخلاقية والإنسانية لديننا السمح الحنيف.

وقال وزير الأوقاف - خلال لقائه الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور قيادات الوزارة - إن الخطة الدعوية لشهر رمضان هذا العام تقوم على محورين أساسيين: الأول: تقوية الحس الإيماني وتعظيم المراقبة لله (عز وجل) في النفوس، والثاني: حول مكارم الأخلاق وخاصة فيما يتصل بتكافل المجتمع.

وتوقع الوزير نجاح حملة التكافل ومكارم الأخلاق في رمضان كما حققت حملة رسول الإنسانية ( صلى الله علية وسلم ) نجاحًا كبيراً محليًا وعالميًا؛ وذلك لتعظيم وإبراز الجانب الإنساني لديننا الحنيف.

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وشدد الوزير أن الإخلاص والاجتهاد والثقة فيما عند الله سبيل الوصول إلى الغايات، موضحًا أن مصر تعيش الآن أفضل مناخ صحي للخطاب الديني.

كما حث الأئمة على الاجتهاد فيما يرضي الله (عز وجل) وعلى التواضع وبذل مزيد من الجهد في تحصيل العلم ليكونوا منافحين عن الدين منافحة صحيحة، وأن يحل الفهم والتدقيق محل الحفظ والتلقين.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل الدعوي استعدادًا لشهر رمضان، وبحث الترتيبات الدعوية والاستفادة بجهودهم العلمية خلال الشهر المبارك.