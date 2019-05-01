مباحث التموين تضبط 3 أطنان فسيخ ورنجة فاسدة بالفيوم وكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، توجيه حملات مكبرة على الأسواق وأصحاب المحال لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 738 قضية تموينية متنوعة لجرائم حيازة أسطوانات غاز ومواد بترولية ودقيق مدعم وأقماح وسلع تموينية.

وأبرز القضايا التي ضُبطت خلال الحملات هي ضبط 3 من مالكي محلات تجارة الأسماك المملحة والمدخنة (غير مرخصة) بدائرة قسم شرطة شبرا مصر (محافظة القاهرة) لحيازتهم وتجميعهم كميات من الأسماك المملحة والمُدخنة قدرها ("1,310" طن وثلاثمائة وعشرة كيلو جرام "فسيخ- رنجة – ملوحة") مجهولة المصدر ومعبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ، وفقاً لما ورد بتقرير مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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صاحب محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة بدائرة مركز كفر الشيخ، لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك المملحة والمُدخنة وضبط بحوزته طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشي الأغذية بكفر الشيخ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط تاجر لحوم وقائد سيارة نقل، بدائرة مركز شرطة الفيوم "محافظة الفيوم" لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم، وضبط بحوزته 659 كيلو جرام "أحشاء داخلية -دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لتوزيعها على المحلات العامة والمطاعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.