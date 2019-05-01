ضبط "خليجي" استولى على 40 ألف دولار من 4 مواطنين للمضاربة بها في البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة، لقيامه بالنصب على 4 مواطنين بزعم توظيف أموالهم في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضد مدير إحدى الشركات الكائنة بمصر الجديدة يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 34 سنة، سبق اتهامه في قضيتي جرائم اقتصادية، لقيامه بتلقي 39 ألف دولار أمريكي من 4 مواطنين، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يُعرف بنظام "الفوركس" بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بزعم توظيف أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.