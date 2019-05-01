مصر | الداخلية تكشف تفاصيل تسلق مدرب سباحة الهرم الأكبر وإلقاء الحجارة من أعلى قمته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تكشف تفاصيل تسلق مدرب سباحة الهرم الأكبر وإلقاء الحجارة من أعلى قمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل تسلق مدرب سباحة الهرم الأكبر والوصول لقمته والتعدى على قوات التأمين حال منعه.

وبدأت تفاصيل الواقعة بملاحظة الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية دائرة قسم شرطة الأهرام، قيام أحد الأشخاص بالصعود للهرم الأكبر من الضلع الغربى، وحال قيام الخدمات بإستيقافه قام بإلقاء بعض الحجارة عليهم .

وبإسداء النصح والإرشاد له لم يستجب وإستكمل الصعود ، وعقب وصوله لقمة الهرم قام بنزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وإلقائهما من أعلى دون إصابات.

وفى وقت لاحق قام بالنزول وتم ضبطه وتبين أنه ( مدرب سباحة 27 سنة مقيم بالكوم الأخضر بالهرم - دائرة قسم شرطة الطالبية) وبسؤاله لم يبدى سبباً لذلك، وجارى استكمال فحص موقفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.