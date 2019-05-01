أخبار مصر | حزب الحرية المصري يطلق حملة "بنطمن عليكي" لعلاج سرطان الثدي من الدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يطلق حملة "بنطمن عليكي" لعلاج سرطان الثدي من الدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حزب الحرية المصرى حملة للتوعية والعلاج بدأها بحملة تحت عنوان "بنطمن عليكى" لعلاج سرطان الثدى بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات وبدأها الحزب من محافظة الدقهلية ويشرف عليها امانة الحزب بالدقهلية برئاسة الدكتور احمد عبية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب أن هذه الحملة سوف تستمر وتجوب محافظات مصر كلها مشيرا الى أن هذه الحملات تأتى فى إطار سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على صحة المصريين وإطلاقه للعديد من المبادرات الصحية التى حققت نجاحات كبيرة جعلت منظمة الصحة العالمية تشيد بها إضافة الى نقل واحدة منها والخاص بعلاج فيروس سى الى دول القارة السمراء.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير لقيادات وكوادر وشباب حزب الحرية خاصة شباب الأطباء بالحزب لحرصهم الكبير على القيام بهذا العمل الانسانى رفيع المستوى للتوعية بمختلف الأمراض وعلاجها خاصة حملة علاج سرطان الثدى مؤكدا ان شباب الأطباء بوزارة الصحة رحبوا بالتعاون والتطوع فى غير أوقات العمل الرسمى للمساهمة والمشاركة بجهودهم مع شباب الأطباء والاستشاريين المتخصصين من الأطباء وأساتذة كليات الطب من اعضاء حزب الحرية .