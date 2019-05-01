أخبار مصر | الإفتاء عن رسائل "ارسلها لـ 10 أشخاص لتسمع خبر سار": لا تلتفتوا إليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء عن رسائل "ارسلها لـ 10 أشخاص لتسمع خبر سار": لا تلتفتوا إليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت دار الإفتاء الظاهرة التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب، بإرسال البعض رسائل دينية بخصوص شهر رمضان وفي آخرها "أرسلها لتسمع خبر سار _ أو أقسم بالله عليك لترسلها" إلى غير ذلك من التهديدات والوعيد.

وطالبت الدار المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحذف تلك الرسائل وعدم الالتفات لها.

قالت دار الإفتاء، إن شهر رمضان الكريم هو شهر العبادة والقرآن وإحياء كل نوازع الخير وهو فرصة لخروج الإنسان من الذنوب فلا بد من اغتنام الفرصة في الخير دائمًا ، ولا بأس من الترويح عن النفس بعض الوقت في نهار رمضان علما بأن تضييع ثواب الشهر الكريم في ما لا يفيد هو تدمير لفضله العظيم.