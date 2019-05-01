أخبار مصر | أسسها قدماء المصريون.. تعرف على أول مدينة إسكان جاهز في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسسها قدماء المصريون.. تعرف على أول مدينة إسكان جاهز في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إن مدينة عمال بناء الهرم تعد أول مدينة عمالية في التاريخ تبنى بطريقة الإسكان الجاهز أو سابق التجهيز.

وأوضح ريحان في تصريحات خاصة للفجر، أن المباني في مدينة عمال الهرم الأكبر، تم توحيد نماذج تصميم المساكن لمختلف طبقات العمال والفنيين بتوحيد الأبعاد القياسية والأبواب والشبابيك والأسقف ليسهل تركيبها وفكها بعد انتهاء بناء الهرم أهديت هذه الوحدات للعمال لتركيبها لهم فى قراهم وهو ما وصفه مؤرخو عصر الأهرام بنهضة تعمير القرى.

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وأضاف أن الملك خوفو لم يكتف ببناء الهرم بل قام بتشغيل العمال فى مشاريع تنموية أخرى وأشركهم في حملاته الفنية لاكتشاف مناجم الديوريت في أسوان والذهب في النوبة وخرجت أساطيل مصر التي خلفها سنفرو والد خوفو لتجوب شواطئ البحر الأبيض لتنقل أخشاب الأرز والسرو من بيليوس ليكون أول اتصال في التاريخ بين مصر وبلاد الإغريق.

ويشير ريحان إلى أن الحملات البحرية للملك خوفو وصلت لتجوب شواطئ البحر الأحمر وشرق أفريقيا لتجلب لمصر البهارات والبخور اللازم للمعابد وكذلك أخشاب الصندل والأبنوس وريش النعام والحيوانات النادرة والعاج الذى صنع منه التمثال الوحيد المكتشف للملك خوفو.

وأضاف أنه عندما تولى خوفو الحكم أعلن عقيدة توحيد المعبود " أوزوريس رع" والذي نادى به إيمحتب دينًا رسميًا للدولة وأطلق كل من ملوك أسرة بناة الأهرامات اسم المعبود رع على أسمائهم (ددف رع – خفرع – منقرع – ساحورع) وبنوا لإيمحتب مجموعة من المعابد والمزارات في أنحاء الوادي واحتفلوا رسميًا بأعياده الذي بدأها خفرع.