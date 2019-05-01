أخبار مصر | مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين يعلن هيئة المكتب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين يعلن هيئة المكتب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين فى اجتماعه اليوم الأول من مايو،بمقر النقابة بالأزبكية، أعضاء هيئة المكتب .

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، صرح دكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اختار الدكتور البدرى ضيف عضو مجلس النواب وكيلا لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والدكتور السيد عبيد وكيل وزارة الطب البيطرى بالقاهرة أمينا عاما للمجلس بالتزكية، والدكتور محمد شفيق أمينا عاما مساعدا، والدكتور عبدالعزيز الجوهرى أمينا للصندوق، والدكتور محمود عفيفى أمين الصندوق المساعد.