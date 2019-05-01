أخبار مصر | سفير تايلاند يزرع أشجارًا مثمرة بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

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استقبلت مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، اليوم، سفير دولة تايلاند وبعض أفراد من الجالية التايلاندية المقيمين في مصر ولفيف من طلاب وطالبات تايلاند الدارسين فى الأزهر الشريف، والذين تقدموا بخطاب شكر وعرفان إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وإلى طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية بالأزهر، والدكتور محمد فاروق عجاج، مدير عام المستشفى.

وقام الوفد –خلال الزيارة- بزراعة مجموعة من الأشجار المثمرة في حديقة المستشفى، في محاولة منهم للتعبير عن الشكر والتقدير والعرفان لما قدمته مستشفى جامعة الأزهر التخصصي من خدمات طبية للطالب التايلاندي الذى تعرض لحادثة وتم نقله إلى المستشفى ومعالجته إلى أن تماثل للشفاء، حيث تم إجراء 9 عمليات جراحية له، تحت إشراف طبي متميز ، حتى تحسنت حالته بفضل الله.

وقدم سفير تايلاند بالقاهرة تشاينارونج كيراتيوتونج، والوفد المرافق له الشكر والتقدير للإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، على رعايتهما لطلاب تايلاند الدارسين بالأزهر، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة ، في مختلف المجالات العلمية والدعوية، مشيدًا بجهود مؤسسة الأزهر ودورها الرائد في نشر قيم السلام والتعايش الاجتماعي.